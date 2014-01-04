Администрирование 1С 8.3 с нуля для начинающих

Администрирование 1С — это комплекс мер по поддержанию работоспособности информационной системы. Рассмотрим подробнее, что входит в набор обязанностей типичного администратора систем 1С 8.3, и дадим подробное пошаговое руководство для начинающих «с нуля».

Установка системы 1С

Первая и самая банальная обязанность по администрированию 1С — установка системы. Платформа 1С 8 поддерживает два режима работы: файловый и клиент-серверный (подробней в статье 1С файловая или SQL).

Файловый вариант работы не требует никаких дополнительных знаний и дистрибутивов, кроме 1С. Производится достаточно быстро и, как правило, без проблем. Обучиться можно по инструкции: как установить платформу 1С и как создать базу данных 1С.

Клиент-серверный вариант работы предусматривает взаимодействие 1С со сторонними программами (MS SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle DB) и поэтому требует дополнительных навыков и умений администратора.

Установка 1С производится как на сервер, так и на клиентские машины (исключение — веб-клиент).

Обновление ПО

Эту часть администрирования можно разделить на два процесса: обновление платформы 1С и обновление конфигураций.

Обновление конфигурации

Фирма 1С периодически выпускает новые релизы своих конфигураций, которые необходимо обновить на Вашей базе данных.

В обновлениях конфигурации содержатся:

новшества касающиеся изменений в законодательстве страны;

новые отчетные налоговые формы;

новый функционал программы;

исправление ошибок.

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Обновление конфигурации — зачастую неизбежный процесс. Но администратор системы может произвести только так называемое «типовое обновление». Если в Вашу конфигурацию вносились какие-то доработки, то обновление должен производить опытный программист 1С, который разбирается в программном коде.

Инструкции — Типовое обновление 1С 8.3 самостоятельно или обновление 1С 7.7.

Обновление платформы 1С

Обновление платформы — тоже очень важный процесс. Его можно производить не так часто, как обновление конфигурации.

В новых версиях конфигурации содержатся:

новые инструменты для разработчика (объекты метаданных, методы и т.д.);

оптимизация работы системы;

исправление ошибок.

Очень часто бывает, что невозможно произвести обновление конфигурации без обновления платформы, так как новая конфигурация использует новшества платформы (информацию об этом можно найти в файле описания прикладного решения).

Обновление платформы ничем не отличается от установки платформы, следует учесть, что обновлять необходимо сразу все машины в компании — и сервера, и клиентские.

Инструкции — Установка 1С и Обновление платформы.

Управление правами пользователей

Добавить, удалить пользователя, настроить права — прямая задача любого администратора 1С.



Однако не все права может настроить администратор 1С. Например, сложное разделение прав по организациям/номенклатуре/контрагентам/… для каждого пользователя — задача уже для опытного программиста 1С.

Инструкции с подробным описанием — управление пользователями в 1С, настройка прав в 1С Бухгалтерия 8.3.

Резервное копирование

Резервное копирование — важнейший способ сохранить информацию в целостности и сохранности, особенно в сфере бизнеса.

Рекомендуется делать бекап как можно чаще (1 раз в день).

Инструкция по созданию резервной копии и восстановлению базы — резервное копирование 1С

Поддержка 1С без администратора

Администрирование 1С — процесс трудоемкий, но не всегда имеет смысл держать в штате администратора. Чаще всего для такого рода работ привлекают сторонних специалистов. Специалисты по 1С, как правило, работают на почасовой ставке. У Вас появляется вопрос или проблема — Вы звоните, и вопросы решаются в кратчайшее время. Благодаря современный технологиям специалист может подключиться к компьютеру за считанные секунды.

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