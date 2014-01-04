Администрирование 1С 8.3 с нуля для начинающих
Администрирование 1С — это комплекс мер по поддержанию работоспособности информационной системы. Рассмотрим подробнее, что входит в набор обязанностей типичного администратора систем 1С 8.3, и дадим подробное пошаговое руководство для начинающих «с нуля».
Содержание
Установка системы 1С
Первая и самая банальная обязанность по администрированию 1С — установка системы. Платформа 1С 8 поддерживает два режима работы: файловый и клиент-серверный (подробней в статье 1С файловая или SQL).
- Файловый вариант работы не требует никаких дополнительных знаний и дистрибутивов, кроме 1С. Производится достаточно быстро и, как правило, без проблем. Обучиться можно по инструкции: как установить платформу 1С и как создать базу данных 1С.
- Клиент-серверный вариант работы предусматривает взаимодействие 1С со сторонними программами (MS SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle DB) и поэтому требует дополнительных навыков и умений администратора.
Установка 1С производится как на сервер, так и на клиентские машины (исключение — веб-клиент).
Обновление ПО
Эту часть администрирования можно разделить на два процесса: обновление платформы 1С и обновление конфигураций.
Обновление конфигурации
Фирма 1С периодически выпускает новые релизы своих конфигураций, которые необходимо обновить на Вашей базе данных.
В обновлениях конфигурации содержатся:
- новшества касающиеся изменений в законодательстве страны;
- новые отчетные налоговые формы;
- новый функционал программы;
- исправление ошибок.
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Обновление конфигурации — зачастую неизбежный процесс. Но администратор системы может произвести только так называемое «типовое обновление». Если в Вашу конфигурацию вносились какие-то доработки, то обновление должен производить опытный программист 1С, который разбирается в программном коде.
Инструкции — Типовое обновление 1С 8.3 самостоятельно или обновление 1С 7.7.
Обновление платформы 1С
Обновление платформы — тоже очень важный процесс. Его можно производить не так часто, как обновление конфигурации.
В новых версиях конфигурации содержатся:
- новые инструменты для разработчика (объекты метаданных, методы и т.д.);
- оптимизация работы системы;
- исправление ошибок.
Очень часто бывает, что невозможно произвести обновление конфигурации без обновления платформы, так как новая конфигурация использует новшества платформы (информацию об этом можно найти в файле описания прикладного решения).
Обновление платформы ничем не отличается от установки платформы, следует учесть, что обновлять необходимо сразу все машины в компании — и сервера, и клиентские.
Инструкции — Установка 1С и Обновление платформы.
Управление правами пользователей
Добавить, удалить пользователя, настроить права — прямая задача любого администратора 1С.
Однако не все права может настроить администратор 1С. Например, сложное разделение прав по организациям/номенклатуре/контрагентам/… для каждого пользователя — задача уже для опытного программиста 1С.
Инструкции с подробным описанием — управление пользователями в 1С, настройка прав в 1С Бухгалтерия 8.3.
Резервное копирование
Резервное копирование — важнейший способ сохранить информацию в целостности и сохранности, особенно в сфере бизнеса.
Рекомендуется делать бекап как можно чаще (1 раз в день).
Инструкция по созданию резервной копии и восстановлению базы — резервное копирование 1С
Поддержка 1С без администратора
Администрирование 1С — процесс трудоемкий, но не всегда имеет смысл держать в штате администратора. Чаще всего для такого рода работ привлекают сторонних специалистов. Специалисты по 1С, как правило, работают на почасовой ставке. У Вас появляется вопрос или проблема — Вы звоните, и вопросы решаются в кратчайшее время. Благодаря современный технологиям специалист может подключиться к компьютеру за считанные секунды.
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СПРОСИТЕ в комментариях!
Татьяна:
Спасибо за сайт. Вроде-бы и курсы закончила, но так много осталось «за скобками», а у Вас можно почитать о многом кратко и доступным языком.